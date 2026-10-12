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12 октября, 15:12

Спорт

Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Фото: ТАСС/Zuma/Danilo Fernandes

Португальский нападающий Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории и сослался на статистику. Его слова передает CNN.

"Моя нынешняя форма и забитые мячи, к сожалению, не получают должной оценки. Все должно происходить естественным образом. Если на моем счету уже 925, 930 голов, этого достаточно, чтобы считать себя лучшим в истории, и тут нечего добавить", – отметил спортсмен.

При этом он счел невероятным достичь отметки в 1 тысячу мячей.

Роналду сохраняет лидерство по количеству голов и матчей за сборную. На его счету 146 голов в 233 официальных играх.

Ранее СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером национальной команды Жорже Жезушем. Причиной стало то, что тренер не выпустил игрока на поле в матче Лиги наций с Норвегией.

Позднее на пресс-конференции перед матчем с Данией Жезуш заявил, что Роналду не выйдет в стартовом составе сборной Португалии. По словам тренера, он еще до двух последних матчей решил не выпускать Роналду в стартовом составе.

После этого футболист покинул расположение команды. Португальская федерация, в свою очередь, временно отстранила Роналду от матчей за сборную.

Сборная Португалии без Роналду обыграла команду Дании в турнире Лиги наций

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