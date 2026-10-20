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20 октября, 19:43

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МИД РФ: в лабораториях Украины разрабатывают компоненты биооружия

Компоненты биооружия разрабатывают в лабораториях Украины – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Разработка компонентов биологического оружия велась или продолжается до сих пор в украинских лабораториях при содействии Пентагона. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

"В непосредственной близости от территории России велась или до сих пор ведется разработка компонентов биологического оружия", – сказал он, выступая в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Такой вывод, по его словам, следует из анализа проектов, которые осуществлялись в украинских лабораториях.

Вопросы о военно-биологической программе, которая реализовывалась на Украине в нарушение Конвенции при участии американского военного ведомства и связанных с ним организаций, до сих пор остаются без внятного ответа, указал Воронцов.

Обоснованность претензий России подтверждает признание бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард, отметил он. Речь идет о многолетнем финансировании Вашингтоном "потенциально рискованных" экспериментов с вирусами более чем в 120 зарубежных биолабораториях, свыше 40 из которых расположены на Украине.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Запад продолжает создавать сеть закрытых биологических лабораторий по всему миру. По словам директора ФСБ РФ Александра Бортникова, данные биолаборатории работают и в странах СНГ.

При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечками патогенов из этих учреждений, легендируются под естественные причины.

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