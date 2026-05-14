Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 16:03

Политика
Главная / Новости /

МИД РФ: США и Украина не ответили на запросы России по биологическому оружию

США и Украина не ответили на запросы России по биологическому оружию – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вашингтон и Киев не ответили на запросы Москвы о разработке у границ России компонентов биологического оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"Анализ осуществляющихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от границ России велась разработка компонентов биологического оружия", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон и Киев проводят военно-биологическую программу на Украине. Как подчеркнул Любинский, из-за блокировки США с 2001 года разработки протокола Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия подобную деятельность нельзя контролировать.

Любинский обратил внимание, что данные угрозы подтверждаются фактами реализации военно-биологической программы на Украине.

Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа примет меры в отношении биолабораторий на Украине, подчеркивала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что реализация военно-биологической программы при поддержке Пентагона на территории Украины была раскрыта в ходе проведения СВО. Этот факт также подтвердили американские чиновники.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика