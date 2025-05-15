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Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа примет меры в отношении биолабораторий на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что этот вопрос требует особого внимания.

"Надеемся, что <…> будут предприняты необходимые шаги с целью урегулирования этой абсолютно неприглядной и очень опасной ситуации", – сказала Захарова.

Она напомнила, что реализация военно-биологической программы при поддержке Пентагона на территории Украины была раскрыта в ходе проведения СВО. Этот факт также подтвердили американские чиновники.

Вместе с тем Россия остается открытой к диалогу с американской стороной по данному вопросу, добавила Захарова.

Американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что Киев при молчаливой поддержке своих западных покровителей совершил поразительное количество серьезных преступлений. Спецслужбы США также не уверены, что власти Украины могли сделать с патогенами в американских биолабораториях в своей стране.

При этом в МИД уже отмечали, что Москва расценивает военно-биологическую деятельность США и их союзников у российской границы как потенциальную угрозу безопасности страны.

