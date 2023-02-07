РФ рассматривает военно-биологическую деятельность США около своих границ как угрозу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов и их союзников у российской границы расценивается Россией как потенциальная угроза безопасности страны. Это следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

"Мы не раз заявляли о серьезных рисках в связи с появлением вдоль наших рубежей лабораторий, занимающихся указанной активностью при содействии военного ведомства США, аффилированных с ним организаций, а также союзников Вашингтона", – подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос о переносе американских военно-биологических лабораторий в Польшу и страны Прибалтики с Украины.

Ранее сообщалось, что Соединенных Штатах признали, что работали с Украиной над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, затем исследования прекратили. Он заявил, что в этих лабораториях не разрабатывалось биологическое оружие.

30 января начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ помогло остановить военно-биологические программы США на Украине. Из-за нереализации программ Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.



Биолаборатории США перенесут из Украины в Польшу и Прибалтику

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!