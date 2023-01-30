Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минобороны РФ помогло остановить военно-биологические программы США на Украине, сообщил начальник войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

"Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины", – передает РИА Новости слова спикера.

Он отметил, что из-за нереализации программ Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Кроме того, Пентагон наращивает сотрудничество с Кенией, Сингапуром и Таиландом.

Ранее сообщалось, что США доставили военно-биологическое оборудование с украинской территории на химические и фармакологические предприятия Польши и прибалтийских государств.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ России Игоря Кириллова, Пентагон планирует создать компоненты биологического оружия и испытать его на жителях Украины и государств по периметру границ России.

Планы Пентагона подтверждаются соответствующими документами.



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