Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заседание парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий состоится на площадке Совфеда 23 января. Об этом со ссылкой на сопредседателя комиссии, вице-спикера СФ Константина Косачева сообщает газета "Известия".

По его словам, на заседании обсудят итоги прошедшей в конце прошлого года в Женеве девятой обзорной конференции по соблюдению Конвенции по запрету биологического и токсинного оружия.

"Сейчас очень важно разобраться в деталях: что из намеченного удалось реализовать, что не удалось сделать и по каким причинам, и как выглядит дальнейшая программа наших совместных действий по укреплению режима конвенции", – сказал Косачев.

Он уточнил, что в ходе заседания с докладом выступит замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также запланировано выступление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майора Игоря Кириллова.

Косачев подчеркнул, что биологическое оружие остается самым страшным средством массового поражения, поскольку в отличие от ядерного и химического оно не имеет механизмов контроля.

Сенатор указал, что парламентарии намерены завершить расследование до 23 марта. После они представят итоговый доклад президенту России. Документ также будет направлен в правительство и международные организации.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, в свою очередь, сообщил, что члены комиссии собрали достаточно информации и подтверждений о создании Вашингтоном биологического оружия, а также о проведении опытов над инвалидами и военнослужащими на Украине.

"Удалось собрать много данных путем опроса свидетелей и людей, которые имели непосредственное отношение к деятельности санэпиднадзора на Украине, разваленного киевскими властями. То, что американцы этим занимались, –очевидно", – уточнил он.

По словам Долгова, американская сторона по-прежнему "идет в отказ" и не принимает доводы и подтверждения, собранные российской стороной.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что к деятельности военно-биологической программы на Украине причастны экс-директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворт.

Американские биолаборатории были обнаружены в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. О решении провести ее Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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