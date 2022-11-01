Нужно скорее добиться раскрытия США военно-биологических программ на Украине – МИД

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Нужно как можно скорее добиться от США раскрытия их военно-биологических программ на Украине. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

По его словам, поводом для глубокого беспокойства всех стран – членов ООН является то, что США не поддержали документ "Меры по поддержанию Женевского протокола 1925 года". Воронцов отметил необходимость уничтожения остатков химического оружия Вашингтона и обновления процедур и принципов функционирования механизма генсека ООН.

"Продолжим усилия по сохранению актуальности данного Женевского протокола, в том числе путем поддержания эффективности механизма генсекретаря ООН (по расследованию предполагаемых случаев применения химического и биологического оружия), кто бы что нам на этот счет ни говорил", – приводит слова Воронцова ТАСС.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на оперативное принятие проекта резолюции в Совбезе ООН по биолабораториям США на Украине. По его словам, США и Киев пытаются убедить в мир в том, что их сотрудничество в биологической сфере носит исключительно мирный характер.



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