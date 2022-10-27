ООН не имеет возможности вести расследование по биолабораториям на Украине – представитель

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Организация Объединенных Наций не располагает возможностями для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине в соответствии с обвинениями России, заявил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия направила в ООН официальную жалобу по данной проблеме в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Эбо напомнил, что высокий представитель всемирной организации по вопросам разоружения Изуми Накамицу уже заявляла в марте и апреле, что ООН ничего не известно о программах биологического оружия.

"ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия. Это верно и на сегодняшний день. Я также хотел бы заметить, что у ООН в настоящее время нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для расследования этой информации", – сказал он.

Ранее Россия предложила создать комиссию, состоящую из членов Совбеза ООН, для расследования ситуации с биолабораториями на Украине на предмет нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

В МИД РФ заявили, что США так и не дали ответ по поводу своих биолабораторий на Украине

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