Слуцкий прокомментировал версию о причастности США к разработке COVID-19

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Версию о причастности США к искусственному происхождению COVID-19 нужно внимательно изучить экспертному сообществу, заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

"Неудобная правда начинает проявляться? Самый авторитетный мировой медицинский журнал Lancet не исключил лабораторного происхождения COVID-19. Его научная комиссия допустила, что утечка могла произойти из американской лаборатории", – написал он.

Слуцкий добавил, что экспертам нужно будет изучить версию о возможной причастности США к коронавирусу и другим вспышкам опасных болезней.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что специалисты на данный момент продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

