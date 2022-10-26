В ГД внесли проект обращения к парламентам стран о Конвенции о запрете биооружия

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

В Госдуму внесли проект обращения Федерального собрания России к парламентам мировых государств о необходимости укрепления Конвенции о запрете биооружия. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами проекта выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и члены комитета по международным делам. В тексте обращения отмечается, что российские парламентарии выражают крайнюю озабоченность в связи с увеличением рисков, связанных с биологической безопасностью, для всех стран мира.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия нуждается в системном укреплении.

"Количество "серых зон" при ее реализации растет. Особая острота этой проблемы стала очевидна в связи с выявленными фактами нарушающей КБТО военно-биологической деятельности США на Украине", – говорится в документе.

Также члены российского парламента призывают иностранных коллег объединить усилия с РФ, подключившись к расследованию незаконной военно-биологической деятельности США на Украине.

Ранее Россия предложила создать комиссию, состоящую из членов Совбеза ООН, для расследования ситуации с биолабораториями на Украине на предмет нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

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