14:20Общество
Исследование гибрида "Омикрона" и "уханьского" штамма не опасно для россиян – Попова
Фото: depositphotos/kasto
Эксперты Роспотребнадзора не видят рисков для россиян в исследовании, связанном с созданием гибридного вируса, сочетающего штамм коронавируса "Омикрон" и уханьский вариант. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.
"Но вместе с тем сам факт проведения таких исследований, которые в результате генноинженерных изменений вируса ведут к усилению его патогенности, – мне кажется, что это вопрос для отдельной оценки научным экспертным сообществом и оценки в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии, насколько законно проводить такие исследования в лабораториях и с какой целью, помимо той, которая была объявлена", – цитирует Попову ТАСС.
Ранее в Роспотребнадзоре допустили одновременное заражение двумя разными вариантами коронавируса. В ведомстве пояснили, что примером такого гибрида служит "Дельтакрон". Эта мутация появилась в организме больного, который одновременно был инфицирован "Омикроном" и "Дельтой".
До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее.
Ученые рассказали о новом варианте коронавируса "Цербер"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!