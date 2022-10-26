Исследование гибрида "Омикрона" и "уханьского" штамма не опасно для россиян – Попова

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Эксперты Роспотребнадзора не видят рисков для россиян в исследовании, связанном с созданием гибридного вируса, сочетающего штамм коронавируса "Омикрон" и уханьский вариант. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

"Но вместе с тем сам факт проведения таких исследований, которые в результате генноинженерных изменений вируса ведут к усилению его патогенности, – мне кажется, что это вопрос для отдельной оценки научным экспертным сообществом и оценки в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии, насколько законно проводить такие исследования в лабораториях и с какой целью, помимо той, которая была объявлена", – цитирует Попову ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили одновременное заражение двумя разными вариантами коронавируса. В ведомстве пояснили, что примером такого гибрида служит "Дельтакрон". Эта мутация появилась в организме больного, который одновременно был инфицирован "Омикроном" и "Дельтой".

До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее.

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