Эксперт Роспотребнадзора допустил возможность заражения двумя штаммами COVID-19

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Одновременное инфицирование двумя разными вариантами коронавируса возможно, но встречается это нечасто, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

По его словам, об этом свидетельствуют соответствующие исследования и появление варианта "Дельтакрон", который возник из-за того, что человек заразился одновременно "Дельтой" и "Омикроном".

"Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Ранее такое же мнение относительно возникновения "Дельтакрона" высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. При этом он подчеркнул, что для России данный вариант вируса не опасен, так как у граждан уже есть иммунитет к штаммам "Дельта" и "Омикрон".

До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее. Он отметил, что в России в настоящее время доминируют различные линии штамма "Омикрон", которые реже приводят к тяжелому течению COVID-19 и смерти пациента, чем более ранние варианты. Однако при повторном заражении риски возрастают.

