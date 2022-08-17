Иммунолог предупредил о рисках повторного заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России в настоящее время доминируют различные линии штамма "Омикрон", которые реже приводят к тяжелому течению COVID-19 и смерти пациента, чем более ранние варианты. Однако при повторном заражении риски возрастают, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.
Он подчеркнул, что человек, перенесший коронавирусную инфекцию, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее.
"Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую. Если вы переболели один раз, два раза, и у вас все прошло хорошо, это не значит, что на третий или четвертый раз все пройдет так же гладко", – пояснил иммунолог.
Крючков посоветовал защищать организм с помощью вакцинации и других профилактических мер.
Ранее сообщалось, что россиянам рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей в субъектах с недельной заболеваемостью коронавирусом более 50 человек на 100 тысяч населения.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также дала территориальным органам ведомства поручение активизировать разъяснительную работу с населением, особое внимание уделив людям от 65 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.
До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал жителям России соблюдать масочный режим и пройти ревакцинацию на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
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