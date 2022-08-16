Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Россиянам следует вернуться к ношению масок в местах массового скопления людей в субъектах с недельной заболеваемостью коронавирусом более 50 человек на 100 тысяч населения, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)", – говорится в сообщении.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также дала территориальным органам ведомства поручение активизировать разъяснительную работу с населением, особое внимание уделив людям от 65 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.
Уточняется, что в РФ по итогам 32 недели 2022 года зарегистрировано 175 680 случаев коронавируса, показатель заболеваемости по сравнению с прошлой неделей вырос на 49,2% (119,71 на 100 тысяч населения). Превышение средних показателей заболеваемости зафиксировано в 18 регионах.
В национальную базу данных VGARus загружено 150 644 геномных последовательностей коронавируса. При этом за последние две недели 94,38% от общего числа сиквенсов отнесены к подвидам BA.4 и BA.5 штамма "Омикрон", 4,6% – к сублинии BA.2, 0,51% – к сублинии BA.1, еще 0,51% – к подвиду "Кентавр". При этом геномные последовательности "Дельтакрона" в базу внесены не были.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал жителям России соблюдать масочный режим и пройти ревакцинацию на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Глава Минздрава призвал носить маски в общественных местах
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