Вирусолог рассказал, когда произойдет спад заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России должна пойти на спад в ближайшие две недели, заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, пока трудно предполагать, преодолела ли РФ пик текущей волны COVID-19, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти. Нетесов напомнил, что ежедневно число зафиксированных новых случаев коронавируса в стране увеличивается в среднем на одну тысячу.
"Вероятно, точный прогноз можно будет сделать к концу следующей недели. Но, судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас этот пик должен пойти на спад в ближайшие неделю–две", – сказал ученый.
Он пояснил, что такой прогноз базируется на том, что Россия по динамике заболеваемости отстает от Европы на две–три недели.
"Почти синхронно мы идем по динамике заболеваемости с Турцией, из которой, вернее всего, мы и завозим коронавирус в последние недели", – уточнил Нетесов.
Вирусолог отметил, что ситуация с коронавирусом в России отличается от текущей обстановки в европейских странах из-за более сложных условий сдачи ПЦР-теста. Так, в Западной Европе можно сдать анализ в специальных палатках прямо на улице, предъявив паспорт.
"У нас так не делают, поэтому в России немало случаев незарегистрированных заболеваний. То есть данные по диагностике у нас явно занижены в сравнении с реальностью", – сказал Нетесов.
При этом он подчеркнул, что пики заболеваемости в России точно воспроизводят европейские с задержкой в две–три недели.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах. По его словам, это необходимо для снижения заболеваемости респираторными инфекциями.
Эксперт напомнил, что в настоящее время во многих регионах мира, включая Россию, наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом.
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