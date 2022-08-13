Эксперты рассказали из-за чего умирают вакцинированные, заразившиеся COVID-19

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Высокая вирусная нагрузка могла стать причиной смерти вакцинированных людей, умерших от коронавируса, сообщает "Газета.ру".

По данным исследователей из Университета Аугсбурга, Университета Дюссельдорфа и Дрезденского Технического Университета, умершие в большинстве случаев имели тяжелые сопутствующие заболевания, а при заражении получили слишком большую вирусную нагрузку.

Уточняется, что в ходе исследования были проанализированы 29 случаев летальных случаев от коронавируса у людей, ранее привившихся от инфекции, в период с января по ноябрь 2021 года. Кроме того, 141 невакцинированный пациент вошел в контрольную группу.

Ученые произвели вскрытие 16 ​​частично и 13 полностью вакцинированных лиц. Большинство скончавшихся были пожилого возраста и страдали рядом сопутствующих заболеваний. В ходе ПЦР-тестирования в режиме реального времени была зафиксирована повышенная скорость распространения вируса по органам у привитых пациентов. Вероятная причина этого в том, что умершие получили гораздо большую вирусную нагрузку, чем группа невакцинированных пациентов.

Скончавшиеся вакцинированные исследуемые также имели грибковые или бактериальные суперинфекции, злокачественные новообразования или принимали иммунодепрессанты.

"Таким образом, смертельные случаи COVID-19 у вакцинированных были редки и часто были связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, иммуносупрессивными состояниями и высокой вирусной нагрузкой, что еще раз подтверждает эффективность вакцинации", – заключили авторы исследования.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова сообщила, что сегодня для здравоохранения важно, что могут быть микст-инфекции – сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции.

Она отметила, что основным способом профилактики таких заболеваний является вакцинация. При этом новый коронавирус мутирует фактически ежедневно, но при этом пациенты в основном болеют легко, уточнила Малинникова.

