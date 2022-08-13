Врач предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

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Сегодня для здравоохранения важно, что могут быть микст-инфекции – сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции. Об этом заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
Она отметила, что основным способом профилактики таких заболеваний является вакцинация. При этом новый коронавирус мутирует фактически ежедневно, но при этом пациенты в основном болеют легко, уточнила Малинникова.
Ранее стало известно, что в России подтверждено шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Пять из них зафиксировано в Санкт-Петербурге и один – в Москве. В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона".
Отмечается, что все пациенты с "Дельтакроном" в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась. В ведомстве также подчеркнули, что нет никаких оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью.
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