Врач рекомендовала людям старше 60 лет прививаться от гриппа не раньше конца сентября

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Людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться от гриппа не ранее конца сентября – середины октября, заявила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С учетом того что протективный ответ от вакцинации сохраняется в разных группах по-разному, людям из групп риска вакцинацию от гриппа стоит перенести ближе к предполагаемому началу эпидсезона. Прежде всего речь идет о лицах старше 60 лет и лицах с хроническими заболеваниями", – сказала она.

По словам Даниленко, людям в возрасте от 18 лет одновременно с прививкой от гриппа можно пройти вакцинирование от коронавируса.

"В текущей ситуации это крайне актуально и позволяет защитить себя сразу от двух возбудителей за один визит в медорганизацию", – пояснила Даниленко.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что взрослому населению обязательно необходима вакцинация против вирусного гепатита В, а также ревакцинация от кори и краснухи. Кроме того, следует сделать прививку от гемофильной инфекции, отметила она.