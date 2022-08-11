Эксперт предупредил о зонах риска на курортах при росте заболеваемости коронавирусом

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Туристы должны внимательнее относиться к мерам предосторожности на курортах Краснодарского края, в Крыму и Турции на фоне увеличения случаев заболевания коронавирусом, заявил врач-иммунолог Николай Крючков.
"Нет ничего удивительного в том, что в местах большого скопления людей при отсутствии ограничительных мер растет заболеваемость коронавирусом. Заражение происходит не столько на пляжах, сколько в закрытых помещениях", – сообщил он в беседе с газетой "Известия".
Среди возможных мест, где можно заразиться эксперт назвал кафе, ночные клубы и общественный транспорт. Кроме того, риск заболеть увеличивается из-за использования нескольких видов транспорта для достижения курорта. В связи с этим необходимо носить маски и обрабатывать руки санитайзером, добавил Крючков.
Врач также призвал россиян пройти ревакцинацию прежде чем отправиться в путешествие. "Но прививку следует сделать за три, минимум две недели до поездки — тогда к моменту путешествия сформируется крепкий иммунитет. Если турист спохватился в последний момент, то эффект окажется слабее", – отметил он.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн призвал жителей России пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, так как рост заболеваемости зафиксирован во всем мире. Альтштейн напомнил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.
Ожидается, что в России в августе начнется подъем заболеваемости коронавирусом, а к сентябрю – спад, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
Специалист пояснила, что очередная волна коронавируса в мире вызвана омикроном B.A.5. Однако гребень волны уже точно пройден и она идет на спад.
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 60%
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