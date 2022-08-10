В РФ разработали вакцину, обеспечивающую длительную защиту против гриппа и COVID-19

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Назальная вакцина, которая сможет обеспечить длительный иммунитет против коронавируса и гриппа, разработана учеными из Института экспериментальной медицины и биотехнологической компании Biocad, сообщает "Газета.ру".

Как отметили разработчики, препарат позволяет активировать как антитела, так и клетки иммунной системы. Они также ожидают, что вакцина будет эффективна против различных штаммов вирусов.

Вакцину планируется выпускать в формате спрея, она будет представлять собой рекомбинантный вирус гриппа, в геном которого молекулярными методами дополнительно внесены те участки белков коронавируса, которые распознаются Т-клетками человека.

Безопасность препарата проверена на лабораторных мышах. Таким образом, ученые доказали, что входящие в состав вакцины возбудители не способны размножаться в нижних дыхательных путях, а потому вызовут заболевание. Также исследователи отметили увеличение количества антител и Т-лимфоцитов после введения вакцины.

"Предложенная вакцина-кандидат показывает высокую эффективность против коронавируса и вируса гриппа. Создание такого препарата может обеспечить формирование Т-клеточного иммунитета в разы более долговечного, чем защитное действие антител", – отметила руководитель проекта Ирина Исакова-Сивак.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории инженерии антител ИМКБ СО РАН Сергей Гусельников сообщил, что российские ученые разработали генетическую технологию воссоздания антител к штаммам коронавируса и создали на ее основе препарат от COVID-19. Доклинические испытания начнутся уже в текущем году.

По его словам, полученная технология позволяет оперативно воспроизводить антитела к различным патогенам, имея лишь информацию об иммунном ответе переболевшего или вакцинированного человека. Пока этот способ применяется только для создания лекарств от штаммов SARS-CoV-2, однако позже его можно будет использовать и в случае с другими вирусами.

