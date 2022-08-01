Вирусолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от коронавируса в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Делать прививку от SARS-CoV-2 в августе нужно в первую очередь тем, кто не болел коронавирусом и не вакцинировался ранее, либо делал это давно. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков, сообщает "Газета.ру".

При этом он подчеркнул, что нужно рассматривать каждый случай отдельно.

"Если человек переболел "Дельтой" и у него были симптомы, когда пришел "Омикрон", кроме того, он еще и вакцинировался – сейчас ничего делать не стоит. Если мы рассматриваем историю людей, которые недавно вакцинировались и не болели никогда, то надо принимать решение в зависимости от срока последней вакцинации", – рассказал Волчков.

Вирусолог также посоветовал вакцинироваться тем, кто делал прививку более полугода назад. Он добавил, что не лишним будет и поставить прививку от гриппа.



Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года.

Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

В свою очередь, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России.