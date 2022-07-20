Вирусолог рассказал, когда ждать пик заболеваемости "Кентавром" в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, когда Россию ожидают два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года.

"Росздравнадзор давно рекомендует россиянам пройти вакцинацию. Но народ совершенно расслабился. Все сроки ревакцинации пропущены, многие вообще не вакцинированы. Я ходил делать прививку – никого нет. А сейчас как раз самое время сделать прививку", – прокомментировал Малышев.

Инфекционист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

Ранее Малышев заявил, что ограничений в виде карантина в связи с обнаружением нового штамма коронавируса "Кентавр" в Москве ждать не следует. Эксперт отметил, что данный вариант является более заразным, но менее опасным для человека.

До этого подвид штамма "Омикрон" – "Кентавр" – выявили у 5 россиян. Уточняется, что забор материала с таким видом коронавируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.