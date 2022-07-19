В Москве выявили подвид "Кентавр" "Омикрон"-штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Подвариант "Омикрон"-штамма коронавируса, известный как "Кентавр", был выявлен в России, передает ТАСС со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

"В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что забор материала с таким видом коронавируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за последние две недели доля подвидов "Омикрон"-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом достигла отметки в 51,76%. Непосредственно сам "Омикрон" установлен в 1,85% случаев, вариант "Дельта" – в 0,73%.

Согласно данным ведомства, рост числа выявляемых в России случаев заражения коронавирусом связан с ростом распространения вариантов "Омикрон"-штамма. При этом болезнь, как правило, протекает в легкой форме, в виде острого респираторного заболевания.

Роспотребнадзор подчеркивает, что эпидемическая ситуация по коронавирусу, в том числе в вопросах распространения новых вариантов вируса, находится под строгим контролем.

Несколько дней назад в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной и необходимости в возобновлении каких-либо ограничений нет. Тем не менее антиковидные меры могут быть оперативно развернуты в отдельных регионах РФ.

