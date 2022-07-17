Врач заявил, что новый подвид "Омикрона" ВА.2.75 заразнее "Стелс-омикрона"

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Новый вариант "Омикрон-штамма" ВА.2.75 заразнее "Стелс-омикрона" минимум на 16%. Об этом сообщил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Это следующее поколение "стелс-омикрона". Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются все легче", – сказал он.

Тимаков отметил, что этот вариант вируса не должен вызвать тяжелого течения заболевания. По его словам, ношение масок может не защитить от заражения этим вариантом из-за его высокой заразности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия еще не закончилась, субварианты штамма коронавируса "Омикрон" продолжают активно распространяться, что приводит к возникновению новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас необходимо вернуться к уже проверенным мерам профилактики, добавил он.

До этого в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19.