Эксперт прогнозирует увеличение заболеваемости коронавирусом в Москве осенью

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Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ожидается осенью, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

"Коллективный иммунитет явно недостаточен. Люди забывают о вакцинации, о ревакцинации. У многих сроки подошли, но не торопятся делать. Тут и жара виновата, безусловно, и отъезд на дачи, на отдых", – цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что вакцинация уменьшает риск протекания болезни в тяжелой форме, а также снижает риск госпитализации.

В свою очередь, замдиректора по клиническо-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о схожести течения и симптомов COVID-19 и гриппа, при этом коронавирус может спровоцировать обострение или появление аутоиммунных заболеваний, а также проблемы с кожей, опорно-двигательным аппаратом, легкими и сердцем.

По словам эксперта, переболевшим необходимо заниматься дыхательной гимнастикой, гулять на свежем воздухе и не пренебрегать фруктами и овощами.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. В Красноярском крае и Свердловской области этот показатель является меньше единицы.

