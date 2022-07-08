В РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился за неделю до 16,6%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 18,6 до 16,6%, сообщает RT.

Первым компонентом вакцины против коронавируса россияне к настоящему времени привились 93 миллиона раз. Полный цикл вакцинации между тем был проведен 88,6 миллиона раз.

Ранее глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов допустил некоторый подъем заболеваемости коронавирусом в РФ.

Он уточнил, что варианты ВА.4 и ВА.5 в мире вытесняются "Стелс-Омикроном", однако доля новых штаммов постоянно увеличивается. Специалист считает, что, вероятнее всего, рост заболеваемости коронавирусом будет среди тех, у кого нет иммунитета и кто не вакцинирован.

В то же время Семенов считает, что пока нет необходимости вводить в России какие-то ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире. По его словам, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

