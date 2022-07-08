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Общество

11:03

В России за сутки госпитализировали 1 266 человек с COVID-19

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за последние сутки госпитализировали 1 266 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 0,5% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлены 3 464 новых случая инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 556, Московскую область – 279, Санкт-Петербург – 273 и Воронежскую область – 121.

От последствий заболевания скончались 49 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус. После прохождения лечения выздоровели 2 787 человек.

С начала пандемии в России зафиксировано 18 455 274 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 882 978 человек.

Ранее глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов допустил некоторый подъем заболеваемости коронавирусом в РФ.

Он уточнил, что варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняются "Стелс-Омикроном", однако доля новых штаммов постоянно увеличивается. Специалист считает, что, вероятнее всего, рост заболеваемости коронавирусом будет среди тех, у кого нет иммунитета и кто не вакцинирован.

В то же время Семенов считает, что пока нет необходимости вводить в России какие-то ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире. По его словам, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

ВОЗ заявила о росте заболевания COVID-19 в Европе

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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