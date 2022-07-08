В России за сутки госпитализировали 1 266 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России за последние сутки госпитализировали 1 266 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 0,5% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Всего в стране выявлены 3 464 новых случая инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 556, Московскую область – 279, Санкт-Петербург – 273 и Воронежскую область – 121.
От последствий заболевания скончались 49 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус. После прохождения лечения выздоровели 2 787 человек.
С начала пандемии в России зафиксировано 18 455 274 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 882 978 человек.
Ранее глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов допустил некоторый подъем заболеваемости коронавирусом в РФ.
Он уточнил, что варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняются "Стелс-Омикроном", однако доля новых штаммов постоянно увеличивается. Специалист считает, что, вероятнее всего, рост заболеваемости коронавирусом будет среди тех, у кого нет иммунитета и кто не вакцинирован.
В то же время Семенов считает, что пока нет необходимости вводить в России какие-то ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире. По его словам, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.
ВОЗ заявила о росте заболевания COVID-19 в Европе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: