Иммунолог прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 в РФ в сентябре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти в сентябре, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Сейчас мы сняли все предохранители, все ограничительные меры, и вернуть их даже в сколько-то умеренном виде будет сложно. При этом продолжается снижение коллективного иммунитета. Получается, что во многом мы отдались на волю природе, на волю случая и ждем, а как же пойдет адаптация вируса дальше", – отметил иммунолог Николай Крючков.
По его словам, в настоящее время на госпитализированных приходится в среднем 30–35% заболевших. При этом большинство россиян не спешат вакцинироваться. Крючков уточнил, что число вакцинированных в группах риска составляет 40–45%.
Эксперт рекомендовал продолжать носить маски в общественном транспорте и переполненных непроветриваемых помещениях, а также прививаться. Он отметил, что прививка не гарантирует защиту от заражения инфекцией, однако снижает риск тяжелого течения болезни и попадания в реанимацию, летального исхода. "Думаю, относительно "Спутника V" можно говорить о 75–80% эффективности", – добавил иммунолог.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.
ВОЗ заявила о приросте заболевания COVID-19 в Европе на 30%
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