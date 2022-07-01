Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что значительный рост штамма "Омикрон" летом маловероятен.

Уточняется, что ограничения могут быть введены вновь при ухудшении эпидемической обстановки по коронавирусу.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на подвиды штамма "Омикрон" BA.4 и BA.5 приходится 3,69% от всех фиксируемых в России случаев коронавирусной инфекции.

Там отметили, что по состоянию на 27 июня в базу VGARus было загружено 139 430 геномных последовательностей SARS-CoV-2, которые были получены в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

