Ослаблять внимание к пандемии коронавируса пока нельзя – Медведев

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Пандемия коронавирусной инфекции по-прежнему представляет собой серьезную проблему, о которой нельзя забывать, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

"Несмотря на все то, что происходит в мире, несмотря на общую напряженность, и эта тема по-прежнему остается актуальной. Ослаблять внимание к пандемии нельзя", – сказал он на совещании по теме совершенствования иммунопрофилактики в борьбе с биологическими угрозами.

Медведев призвал не забывать об опыте и выводах, полученных в ходе комплексной работы по противодействию распространению коронавируса. Также он предложил рассмотреть возможность создания надежной системы защиты от новых вирусов.

В России за последние сутки госпитализировали 1 425 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 131% больше, чем днем ранее. Всего в стране выявлен 2 541 новый случай инфекции. От последствий заболевания скончались 59 человек. После прохождения лечения выздоровели 3 414 пациентов.

