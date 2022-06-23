Вирусолог заявил о готовности России к новому всплеску коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Россия готова к новому всплеску коронавирусной инфекции благодаря вакцине "Спутник V", сообщил в интервью Pravda.Ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Так он прокомментировал заявление Джо Байдена о том, что мир столкнется с новой пандемией. По словам Аграновского, в высказывании президента США нет ничего нового и конкретного. Он подчеркнул, что COVID-19 как информационный повод потихоньку уходит из общественного сознания, поскольку люди не могут бояться одного и того же на протяжении длительного времени.
"Новый штамм с неприятными свойствами может появиться, а может и не появиться. У нас есть хорошая вакцина "Спутник", так что мы не безоружны перед новым всплеском коронавируса. Однако хотелось бы большего уровня доверия граждан медицинским службам и властям, скептицизм и отрицание проблем всегда идут во вред обществу", – заключил вирусолог.
Накануне американский лидер Джо Байден заявил в ходе брифинга в Белом доме, что будет еще одна пандемия. Он призвал страну готовиться к этому. Байден подчеркнул, что США понадобится больше денег для бесперебойной работы системы здравоохранения.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что мир не готов к новой инфекции и началу еще одной пандемии.
Он также добавил, что в настоящий момент человечество находится только в середине пандемии COVID-19, поэтому очень важно продолжать следовать всем мерам профилактики.
До этого представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом до конца года. Однако, по словам эксперта, когда именно произойдет подъем заболеваемости, спрогнозировать очень тяжело.
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