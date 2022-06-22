Байден заявил, что грядет еще одна пандемия

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Американский лидер Джо Байден заявил в ходе брифинга в Белом доме, что будет еще одна пандемия.
"Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги", – приводит РИА Новости его слова.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что мир не готов к новой инфекции и началу еще одной пандемии.
Он также добавил, что в настоящий момент человечество находится только в середине пандемии COVID-19, поэтому очень важно продолжать следовать всем мерам профилактики.
Еще до этого представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом до конца года. Однако, по словам эксперта, когда именно произойдет подъем заболеваемости, спрогнозировать очень тяжело.
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