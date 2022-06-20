Глава ВОЗ заявил, что мир не готов к появлению новой пандемии

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что мир на сегодняшний день не готов к новой инфекции и началу еще одной пандемии.

"Если ударит еще один вирус, начнется новая пандемия, мы все еще не будем готовы", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, Гебрейесус заявил, что в настоящий момент человечество находится только в середине пандемии COVID-19, поэтому очень важно продолжать следовать всем мерам профилактики.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом до конца года. Однако, по словам эксперта, когда именно произойдет подъем заболеваемости, спрогнозировать очень тяжело.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям со здоровьем.

По словам врача, в первую очередь новая мутация представляет опасность для непривитых пожилых граждан старше 60–65 лет, а также невакцинированных людей с ожирением и хроническими заболеваниями: сахарным диабетом и заболеваниями почек.