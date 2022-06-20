Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 миллиона человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 146 человек.

По данным Оперштаба, в Москве выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом, 105 человек были госпитализированы.

Кроме того, 11 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что менять временные интервалы в рекомендациях по ревакцинации против коронавируса пока не планируется.

Она отметила, что сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Кроме того, Попова пояснила, что ревакцинироваться обязательно надо перед наступлением зимы.

В настоящее время рекомендовано ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.

