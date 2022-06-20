Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов от прививки "Спутником V" у детей 9–11 лет

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Никаких значимых побочных эффектов после вакцинации "Спутником V" у 14 привитых детей 9–11 лет не наблюдалось, заявил в интервью РИА Новости глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что в ближайшее время соберется группа независимых экспертов, чтобы принять решение о возможности вакцинации детей шести-восьми лет.

Ранее сообщалось, что 14 детей 9–11 лет получили вакцину от COVID-19 в рамках клинических исследований. Им ввели 1/10 взрослой дозы. По словам Гинцбурга, никаких существенных и аномальных реакций на введение вакцины не было.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, их вводят пациентам с интервалом в 21 день.

В конце января "Спутником М" начали прививать подростков 12–17 лет. Перед вакцинацией подростков осматривает врач-педиатр. После ввода прививки они должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут.

