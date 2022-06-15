Вакцину от COVID-19 в рамках исследований получили 14 детей 9–11 лет – Гинцбург

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований получили 14 детей 9–11 лет. Об этом ТАСС сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что значимых побочных эффектов не отмечено.
Ранее сообщалось, что пять детей 9–11 лет получили вакцину от COVID-19 в рамках клинических исследований. Им ввели 1/10 взрослой дозы. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, никаких существенных и аномальных реакций на введение вакцины не было.
Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, их вводят пациентам с интервалом в 21 день.
В конце января "Спутником М" начали прививать подростков 12–17 лет. Перед вакцинацией подростков осматривает врач-педиатр. После ввода прививки они должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут.
В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился за неделю до 27,9%
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