Иммунолог рассказал об отличиях в иммунитете после разных форм COVID-19

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Более тяжелое течение COVID-19 способствует формированию более сильного иммунитета к коронавирусу. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.

"Заболевание в более явной форме, при прочих равных, дает более выраженный специфический анти-SARS-CoV-2 иммунитет", – сказал врач.

По его словам, иногда тест на инфекцию дает положительный результат, но никаких проявлений заболевания у человека нет – в таких случаях иммунитет будет слабее. При этом у всех переболевших естественная защита от вируса сохраняется в среднем пять месяцев, заключил Крючков.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном отступлении пандемии коронавируса в России преждевременно. По его словам, сегодня под наблюдением врачей находятся около 100 тысяч пациентов с COVID-19.

