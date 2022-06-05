Пандемия коронавируса в России полностью не отступила – Мурашко

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Говорить о полном отступлении пандемии коронавируса в России преждевременно, в настоящее время под наблюдением врачей находятся около 100 тысяч пациентов с COVID-19, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"Полностью пандемия не отступила, сегодня почти 100 тысяч пациентов находится под наблюдением, и в том числе 2,5 тысячи пациентов находится в тяжелом состоянии", – сказал министр.

По словам Мурашко, в стране сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. В связи с этим он порекомендовал россиянам проходить ревакцинацию каждые полгода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса, выявленных в России за последние три недели. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.