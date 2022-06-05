В России за сутки госпитализировали 837 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин
В России за последние сутки госпитализировали 837 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 43,9% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 12 субъектах РФ, снижение зафиксировано в 69 регионах.
Всего выявлено 3 786 новых случая коронавируса. Из них 248 пришлось на Санкт-Петербург, на Подмосковье – 222, Москву – 185, Воронежскую область – 139.
От последствий инфекционного заболевания скончались 75 пациентов. Выздоровели между тем 3 935 человек.
Всего с начала пандемии в стране выявлен 18 351 851 случай COVID-19. За это время выздоровел 17 764 261 пациент.
Ранее в ВОЗ сообщили что что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире имеет тенденцию к снижению. Так за минувшую рабочую неделю заболеваемость снизилась на 11%, а летальность – на 3%.
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