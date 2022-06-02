Уровень заболеваемости COVID-19 в мире сохраняет тенденцию к снижению – ВОЗ

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Уровень инфицирования COVID-19 за минувшую неделю снизился на 11%, летальности – на 3%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

С 23 по 29 мая уровень заболеваемости снизился во всех регионах. Однако в американском и восточно-средиземноморском, наоборот, заболеваемость выросла на 9 и 1%.

Наибольшее снижение количества случаев было зафиксировано в Африке и европейских странах. Всего за указанный период во всех государствах выявили почти три с половиной миллиона случаев COVID-19.

Показатель смертей от коронавируса снизился или не поменялся во всех странах. В западной же части Тихого океана он возрос на 18%, в Африке – на 15% и в Соединенных Штатах – на 13%. Сильно упал показатель летальности в регионе восточного Средиземноморья (на 45%).

Во всех странах за неделю умерли около 9,6 тысячи человек. За весь период эпидемии в мире зафиксировано порядка 530 миллионов случаев инфицирования COVID-19 и более 6,3 миллиона смертей из-за данного вируса.

В РФ за минувшие сутки попали в больницу 1 965 человек с диагностированным коронавирусом. Это на 13,9% меньше показателя предыдущего дня. Всего выявлено 4 262 новых случая инфекции. От последствий заболевания скончались 85 россиян.

На штамм "Омикрон", как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, приходится 99,59% случаев коронавируса, выявленных в России за последние три недели. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.

