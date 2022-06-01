Иммунолог рассказал о последствиях снятия коронавирусных ограничений

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Отказываться от коронавирусных ограничений пока рано, из-за этого россияне оказались в очень уязвимом положении. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, история с COVID-19 уже на исходе, однако один-два "серьезных витка" еще могут быть. Он пояснил, что сейчас уровень коллективного иммунитета падает, а инфекция объявлена сезонным ОРВИ.

"С высокой вероятностью осенью мы окажемся не готовы к такому неблагоприятному развитию ситуации. Фактически все, на что мы сейчас надеемся, – это благоприятное стечение внешних обстоятельств", – сказал Крючков.

Специалист высказал мнение, что сегодня необходимо серьезно заниматься вакцинацией. Однако, добавил иммунолог, когда снимаются ограничения и вирус объявляется сезонной инфекцией, у людей пропадает стимул вакцинироваться.

Он спрогнозировал появление нового пика заболеваемости коронавирусом осенью.

"Я считаю вероятным приход новой волны наподобие "Омикрона". Это будет скорее вызвано потомками "Дельты", чем потомками "Омикрона". Скорее всего, это будет яркая волна, а не просто повышение заболеваемости", – отметил Крючков.

По его мнению, удалось бы снизить заболеваемость, если бы сохранились маски и ограничения. К тому же это стимулировало бы людей вакцинироваться.

Сейчас, подчеркнул Крючков, сохраняются естественные ограничения – каникулы, отпуска. Однако в начале сентября векторы этих факторов сменятся в отрицательную сторону.

"К этому времени у нас коллективная защита будет еще ниже, а за лето есть высокая вероятность, что появится какая-то линия с улучшенными с точки зрения вируса свойствами", – заключил иммунолог.

За последние сутки в России госпитализировали 2 281 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 10,1% меньше показателя предыдущего дня. Всего выявлен 4 151 новый случай коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 83 пациента.

