В России за сутки госпитализировали 2 281 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 2 281 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 10,1% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего выявлен 4 151 новый случай коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 83 пациента. После прохождения лечения выздоровели 5 628 россиян.

Большинство новых случаев заражения пришлись на Москву – 367 случаев, а также на Санкт-Петербург – 294, Подмосковье – 208 и Воронежскую область – 169.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 18 335 514 случаев COVID-19. Благополучно перенесли коронавирус 17 744 984 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса, выявленных в России за последние три недели. На "Дельту" между тем приходится только 0,41% заражений.

