На "Омикрон" приходится 99,59% случаев COVID-19 в РФ – Попова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса, выявленных в России за последние три недели, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"К геноварианту "Дельта" (отнесены. – Прим. ред.) 0,41%", – сказала Попова в ходе селекторного совещания.

Показатель заболеваемости на 21-й неделе текущего года составил 20,60 на 100 тысяч населения, что на 8,6% ниже, чем в среднем за последние четыре недели.

В России за сутки госпитализировали 2 536 человек с коронавирусом. После лечения выписали 5 486 пациентов. За сутки подтверждены 3 526 новых случаев COVID-19. Скончались 88 человек.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова заявила, что в России не стоит ожидать мощной волны коронавируса. При этом она не исключила возможности возвращения любых вариантов вируса.

