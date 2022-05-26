Глава ФМБА заявила, что новой мощной волны COVID-19 в РФ не ожидается

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в РФ не стоит ожидать новой мощной волны распространения коронавируса, передает ТАСС.

"Мне представляется, что мощной какой-то волны ковида не должно быть. Конечно, сложно прогнозировать, потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, который значительно меняет свойства этого вируса", – подчеркнула эксперт.

Скворцова отметила, что важно помнить о возможности возвращения любого, даже достаточно забытого вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые не видят рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 в РФ. Руководитель ведомства сослалась на то, что большинство граждан уже переболели коронавирусом.

За последние сутки в РФ госпитализировали 2 503 пациента с COVID-19. Было выявлено 4 580 случаев коронавируса.