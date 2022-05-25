Резидент технополиса "Москва" создал тест-систему для определения коронавируса или гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый тест для определения наличия у человека гриппа или COVID-19 разработан технополисом "Москва", сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"В серийное производство тест-систему запустят в июне 2022 года, первая партия составит 100 тысяч штук. Она будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем в регионах России", – отметил руководитель департамента Владислав Овчинский.

Как пояснили в ведомстве, тест представляет собой кассету размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о коронавирусной инфекции. Для анализа также используются мазки из носоглотки, материал для исследования помещается во флакон с раствором, после чего его капля наносится на окошко кассеты, и на шкале теста при наличии инфекции появляется соответствующая полоска.

Около 1,5 года понадобилось для разработки данной системы, пояснила гендиректор компании-разработчика "Имбиан Лаб" Вероника Осипова. Она уточнила, что тест распознает грипп А и В, все известные штаммы коронавируса, включая "Омикрон" и "Стелс", а при появлении нового штамма компания проведет дополнительные клинические испытания.

"Инновация позволит восполнить потребность в российских диагностических системах, которая растет на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков", – подчеркнула Осипова.

По ее словам, стоимость тест-системы составит порядка 700 рублей.

В свою очередь, гендиректор технополиса "Москва" Геннадий Дегтев добавил, что ранее "Имбиан Лаб" объявила о создании портативного аппарата для диагностики заболеваний по 19 параметрам, при этом регистрацию проходят еще несколько десятков новых разработок.

Он уточнил, что порядка 50 диагностических систем планируется выпускать на площадке технополиса.

Ранее сообщалось, что в новосибирском научном центре "Вектор" началась разработка единой вакцины от гриппа и коронавируса. В ее основе будут вирусы гриппа А и В. Препарат будет корректироваться под новые штаммы гриппа и COVID-19 каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.

