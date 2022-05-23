ФАС согласовала цену на препарат от COVID-19 двух производителей РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала цену на лекарство от COVID-19 на основе действующего вещества молнупиравир, который производится ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания" и компанией "Алиум", сообщается в телеграм-канале ФАС.

В ведомстве уточнили, что цена упаковки с 40 капсулами, которые рассчитаны на один курс, в дозировке 200 миллиграммов равна 5,8 тысячи рублей.

"Препараты с МНН (на основе действующего вещества. – Прим. ред.) молнупиравир включены в перечень ЖНВЛП с 31 марта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Институт стволовых клеток человека в этом году начнут клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса.

В "Ростехе" отмечали, что для защиты организма от двух болезней будет достаточно одной прививки.

