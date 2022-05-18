"Нанолек" сообщила о приостановке планов по созданию вакцины от гриппа и COVID-19

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Российская биофармацевтическая компания "Нанолек" сообщила, что приостанавливает планы по разработке комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя гендиректора компании, директора дивизиона "Вакцины" Максима Стецюка.

"С точки зрения посмотреть, наверное, показательным будет вот этот сезон, начиная с сентября, будет коронавирус, не будет, как он будет сочетаться с гриппом и будет ли такая потребность в комбинированной вакцине", – сказал он.

При этом, он подчеркнул, что в России есть компании, которые работают над созданием комбинированной вакцины.

Ранее сообщалось, что в новосибирском научном центре "Вектор" началась разработка единой вакцины от гриппа и коронавируса. В ее основе будут вирусы гриппа А и В. Препарат будет корректироваться под новые штаммы гриппа и COVID-19 каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.