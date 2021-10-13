В "Векторе" рассказали, какой будет единая вакцина от гриппа и COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В основе единой вакцины от гриппа и коронавируса будут вирусы гриппа А и В, рассказали в новосибирском научном центре "Вектор". Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, что разработка препарата уже началась, сейчас идут лабораторные испытания. Также уточняется, что он будет корректироваться под новые штаммы гриппа и COVID-19 каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.
"Ключевая особенность – при вакцинации будет обеспечиваться защита как от сезонного гриппа, так и от COVID-19. Важно отметить, что живая векторная вакцина будет индуцировать местный мукозальный иммунитет слизистых, что является важным условием для защиты от респираторных заболеваний", – говорится в сообщении.
В России вакцину от гриппа и COVID-19 разрабатывают также в Центре имени Гамалеи. Как ранее заявил его директор Александр Гинцбург, клинические исследования нового препарата планируется начать в конце 2022 года.
Ранее заместитель гендиректора по научной работе центра "Вектор" Александр Агафонов рассказал, что коронавирус при взаимодействии с гриппом и другими менее опасными вирусами способен изменять иммунную систему человека. Это может приводить к более тяжелому течению ранее легкого инфекционного заболевания.
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