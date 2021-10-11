Ученые рассказали, как избежать смерти при коинфекции гриппа и COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты из Израиля провели анализ случаев одновременного заражения вирусами гриппа и COVID-19. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые проанализировали результаты 30 исследований, в которых участвовали 3 834 пациента. У 7% из них была бактериальная коинфекция, а у 3% – вирусная коинфекция. В большинстве случаев это был вирус гриппа A (IAV) и респираторно-синцитиальный вирус, который вызывает инфекции дыхательных путей.

Специалисты также проверили на грызунах, как взаимодействуют между собой в клетках вирусы IAV и SARS-CoV-2. Для этого они взяли трансгенных мышей, чувствительных к вирусу.

Одну группу мышей ученые заразили только вирусом SARS-CoV-2, другую – только вирусом гриппа IAV, а третью – двумя вирусами сразу. Через 5–7 дней после заражения все грызуны из третьей группы умерли, в то время как смертность в первых двух группах не превышала 38%.

Во время повторного эксперимента мышам ввели вакцину против COVID-19 за 30 дней до заражения. В группе животных, инфицированных только коронавирусом, смертность упала до нуля, а в третьей группе коинфицированных животных ничего не изменилось.

Иную картину исследователи наблюдали, когда мышам за 30 дней до заражения ввели вакцину против гриппа. Ее воздействие индуцировало клеточные и гуморальные ответы против IAV и привело к полному предотвращению смертности в группе коинфицированных животных. В связи с этим ученые сделали вывод, что важным фактором выживаемости при коинфекции коронавирсуа и гриппа является наличие иммунитета против гриппа.

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